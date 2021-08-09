Умерла актриса из «Москва слезам не верит» Татьяна Жукова-Киртбая

Скончалась актриса театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая. Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу театра «Содружество актеров Таганки».

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Артистке был 81 год. Причина смерти не уточняется, однако известно, что перед кончиной пожилая актриса взяла отпуск, во время которого заболела.

«На спектакли она всегда приходила с подарками и сладостями для партнеров и их детей. Была близким другом и человеком огромного таланта», – отзываются об актрисе ее коллеги.

Жукова-Киртбая известна по ролям пани Ядвиги в «Кабачке 12 стульев» и Полины в кинофильме «Москва слезам не верит».

Позднее актриса начала сниматься в телевизионных ситкомах: «Счастливы вместе», «Папины Дочки», «Моя прекрасная няня».

Последней работой для Жуковой-Киртбая стала роль бабушки Лели в комедийном сериале о волейболе «Дылды-2».