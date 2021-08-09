Умерла актриса из «Москва слезам не верит» Татьяна Жукова-Киртбая

Скончалась актриса театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая. Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу театра «Содружество актеров Таганки».
Артистке был 81 год. Причина смерти не уточняется, однако известно, что перед кончиной пожилая актриса взяла отпуск, во время которого заболела.
«На спектакли она всегда приходила с подарками и сладостями для партнеров и их детей. Была близким другом и человеком огромного таланта», – отзываются об актрисе ее коллеги.
Жукова-Киртбая известна по ролям пани Ядвиги в «Кабачке 12 стульев» и Полины в кинофильме «Москва слезам не верит».
Позднее актриса начала сниматься в телевизионных ситкомах: «Счастливы вместе», «Папины Дочки», «Моя прекрасная няня».
Последней работой для Жуковой-Киртбая стала роль бабушки Лели в комедийном сериале о волейболе «Дылды-2».
Дата и место прощания с артисткой не уточняются.