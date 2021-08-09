В Instagram MaкSим появился пост от ее имени. Певица поблагодарила врачей и фанатов, а также рассказала о своем самочувствии.
«Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью. Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу», - написала MaкSим.
Ранее различные издания сообщали, что МакSим полностью пришла в себя после воспаления легких, которое артистка переживала очень тяжело. И уже сегодня, 9 августа ее переведут из реанимации в обычную палату.
Как ранее передавал «МК», Марина вышла из комы всего несколько дней назад. По словам ее родственников, в том числе директора исполнительницы, ее сознание, как ранее опасались врачи, не повредилось.
Уже сейчас Марина демонстрирует хорошую память и беседует как с работниками клиники, так и с членами своей семьи.
Медики также отмечают, что пациентка, очевидно, начала поправляться.