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Россияне стали больше экономить на похоронах

Анна Безрукова
32 минуты назад

В первом полугодии показатель смертности в России увеличился на 16%, при этом совокупная выручка ритуальных агентств повысилась всего на 9%, до 36,9 млрд руб. Люди стремятся экономить на дополнительных и мемориальных услугах, в особенности в регионах, сообщает «Коммерсантъ».

Россияне стали больше экономить на похоронах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам экспертов, поскольку в действительности часть рынка ритуальных услуг остается в «тени», на самом деле граждане могли израсходовать на похороны почти в четыре раза больше, чем говорят данные официальной статистики, — примерно 140 млрд руб. за первое полугодие текущего года.

Сумма выручки ритуальных агентств по всей России за первые шесть месяцев текущего года составила 36,9 млрд руб., о чем свидетельствуют данные Росстата. Этот показатель увеличился всего на 9% в сравнении с тем же периодом прошлого года, когда на ритуальные услуги жители страны потратили 34,07 млрд руб. Если сравнивать со вторым полугодием 2020-го года выручка упала на 1%. По информации статистического ведомства, в январе—июне 2021 года в стране скончались 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было зарегистрировано 946,6 тыс. смертей.

Значительную разницу между динамикой выручки ритуальных агентств и смертности директор похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объяснил сокращение средних расходов на погребение.

«Если до 2020 года средняя сумма чека при организации похорон в регионах равнялась примерно 50 тыс. руб., то сейчас граждане не желают тратить больше 30 тыс. руб.», - уточнил он.

Личный счет,Росстат,
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