Россияне стали больше экономить на похоронах

В первом полугодии показатель смертности в России увеличился на 16%, при этом совокупная выручка ритуальных агентств повысилась всего на 9%, до 36,9 млрд руб. Люди стремятся экономить на дополнительных и мемориальных услугах, в особенности в регионах, сообщает « Коммерсантъ ».

По словам экспертов, поскольку в действительности часть рынка ритуальных услуг остается в «тени», на самом деле граждане могли израсходовать на похороны почти в четыре раза больше, чем говорят данные официальной статистики, — примерно 140 млрд руб. за первое полугодие текущего года.

Сумма выручки ритуальных агентств по всей России за первые шесть месяцев текущего года составила 36,9 млрд руб., о чем свидетельствуют данные Росстата. Этот показатель увеличился всего на 9% в сравнении с тем же периодом прошлого года, когда на ритуальные услуги жители страны потратили 34,07 млрд руб. Если сравнивать со вторым полугодием 2020-го года выручка упала на 1%. По информации статистического ведомства, в январе—июне 2021 года в стране скончались 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было зарегистрировано 946,6 тыс. смертей.