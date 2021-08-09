Юрий Назаров перестал чувствовать ногу после COVID-19

В минувшем году артист в тяжелой форме переболел COVID-19. Однако последствия он ощущает до настоящего времени.
«После выписки у меня начался тромбоз в ноге. Сейчас хожу, но не чувствую ногу. По просьбе детей сделал вакцинацию. Я бы сказал, что тромбоз не является прямым последствием болезни, но случился он не без участия коронавируса», - сказал Юрий Назаров.
Артист добавил, что после коронавируса продолжает работать и соглашается на проекты, которые ему предлагают.
Напомним, в сентябре минувшего года Юрий Назаров попал в больницу с пневмонией, вызванной COVID-19. Несколько дней артист провел в реанимации. Почти спустя две недели его выписали из больницы.