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Юрий Назаров перестал чувствовать ногу после коронавируса

runews24.ruиещё 1
19 минут назад

В минувшем году артист в тяжелой форме переболел COVID-19. Однако последствия он ощущает до настоящего времени.

Юрий Назаров перестал чувствовать ногу после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После выписки у меня начался тромбоз в ноге. Сейчас хожу, но не чувствую ногу. По просьбе детей сделал вакцинацию. Я бы сказал, что тромбоз не является прямым последствием болезни, но случился он не без участия коронавируса», - сказал Юрий Назаров.

Артист добавил, что после коронавируса продолжает работать и соглашается на проекты, которые ему предлагают.

Напомним, в сентябре минувшего года Юрий Назаров попал в больницу с пневмонией, вызванной COVID-19. Несколько дней артист провел в реанимации. Почти спустя две недели его выписали из больницы.

Личный счет,Юрий Назаров,
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