Юрий Назаров перестал чувствовать ногу после COVID-19

«После выписки у меня начался тромбоз в ноге. Сейчас хожу, но не чувствую ногу. По просьбе детей сделал вакцинацию. Я бы сказал, что тромбоз не является прямым последствием болезни, но случился он не без участия коронавируса», - сказал Юрий Назаров.