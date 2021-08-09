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Псаки призналась, что ее расстраивала критика российских журналистов

Газета.Ru
23 минуты назад

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая работала представителем Госдепа в администрации Барака Обамы, в интервью Vogue рассказала, как переживала критику со стороны российских медиа.

Псаки: я задыхалась от критики российских СМИ
Фото: ReutersReuters

"Сначала это расстраивало", - призналась она.

"Я помню, как говорила об этом на брифинге и немного задыхалась, потому что кажется, что тебя разрывают на части".

Пресс-секретарь также рассказала, что ей помогло объяснение происходящего, которое ей дали другие журналисты. По их словам, подобное внимание было "знаком почета".

К концу ее пребывания в качестве пресс-секретаря Госдепартамента она "начала получать от этого удовольствие", высмеивая слухи о себе.

Ранее Псаки заявляла, что годы работы в Госдепартаменте США и в офисе президента стали для нее "настоящим путешествием".

При этом Псаки сообщала, что в следующем году на посту пресс-секретаря Белого дома ее может сменить другой человек.

Она отметила, что срок работы на этой должности был обговорен еще в ходе предвыборной кампании Джо Байдена и, по плану, должен составить один год.

Джен Псаки известна из-за своей критики в адрес России и спорных высказываний.

Например, в 2014 году она рассуждала о неких "выборных каруселях" на референдумах о статусе Донецкой и Луганской областей Украины, однако так и не смогла объяснить, что имела в виду, отметив, что "просто читала и сама не очень знакома с этим термином".

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