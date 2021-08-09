Названа причина смертельной аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа

Причиной аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа, в результате которой погибли девять человек, стал прорыв трубы с кислородом под землей. Об этом заявил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, передает РИА «Новости».

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Сергей Карпухин/ТАСС

«Получил доклад о том, что произошла авария на кислородной станции, перебои с кислородом, фактически произошел порыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода», - сообщил Меняйло.

Он добавил, что подача кислорода для пациентов реанимации была налажена в течение нескольких минут. При этом баллоны с кислородом в отделение переносили буквально вручную и подключили всех, кому был необходим кислород.

«Буквально через полчаса наладили подачу, магистральную трубу продолжают ремонтировать. Но наладили постоянную подачу кислорода», - заявил он.