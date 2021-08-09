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Без дыхания: случаи гибели ковид-пациентов больниц из-за отсутствия кислорода

Вероника Полынина
51 минуту назад

Во Владикавказе в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошел прорыв подземной трубы с кислородом. Из-за поломки системы подачи кислорода погибли девять пациентов больницы. Это не первый случай, когда в российских больницах из-за проблем с подачей кислорода гибнут люди.

Без дыхания: случаи гибели ковид-пациентов больниц из-за отсутствия кислорода
Фото: ТАССТАСС

Ростов-на-Дону

Видео дня

В октябре 2020 года стало известно о смерти 13 пациентов с коронавирусом в ковидном госпитале на базе городской больницы 20 в Ростове-на-Дону. По сообщению ряда СМИ, причиной их гибели могла стать нехватка кислорода. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил территориальному органу Росздравнадзора провести проверку в учреждении. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава администрации города Алексей Логвиненко заявил, что персонал больницы мог воспользоваться резервными баллонами и ручными способами подачи кислорода, однако не сделал этого.

Подмосковье

В феврале в подмосковном Одинцово три пациента умерли из-за проблем с подачей кислорода. Это произошло в Никольской больнице, предварительная версия — техническая неисправность оборудования. СМИ писали, что причиной трагедии могло стать залипание клапана газификатора. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В Минздраве Северной Осетии рассказали о погибших из-за нехватки кислорода пациентах

В том же Одинцово произошла еще одна трагедия. В июне в стационаре Одинцовской областной больницы произошел взрыв кислородного баллона, один человек скончался и трое пострадали. Медперсонал готовил к перемещению пациента больницы, которому требовался кислород. Когда врачи подключили баллон, он загорелся. Огонь перекинулся на пациента, он скончался от ожогов спустя несколько дней.

Кемеровская область

1 августа пациенты ковидного отделения Центра охраны здоровья шахтеров в Лесном городке Ленинск-Кузнецкого пожаловались на нехватку аппаратов для подключения к кислороду. Представители Минздрава Кемеровской области отреагировали на жалобы в соцсетях, у одних пациентов попросили данные, чтобы связаться лично, а другим сообщили, что ситуация уже взята на контроль.

Личный счет,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Росздравнадзор,
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