Соловьева удивила позиция Лукашенко по Крыму

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев счел «довольно странным» заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об условиях для признания Крыма российским.

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По словам Соловьева, Лукашенко поступает, «вежливо говоря, недальновидно», ставя свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих».

Телеведущий напомнил, что в России давно нет олигархов «в понимании 90-х». По мнению Соловьева, в заявлении Лукашенко слышится «эхо уже давно отвергнутой западом пресловутой «многовекторности».

«Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», - резюмировал ведущий в своем телеграм-канале.

9 августа в ходе «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым российским, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять свою продукцию на полуостров.