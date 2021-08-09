Соловьева удивила позиция Лукашенко по Крыму

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев счел «довольно странным» заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об условиях для признания Крыма российским.
По словам Соловьева, Лукашенко поступает, «вежливо говоря, недальновидно», ставя свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих».
Телеведущий напомнил, что в России давно нет олигархов «в понимании 90-х». По мнению Соловьева, в заявлении Лукашенко слышится «эхо уже давно отвергнутой западом пресловутой «многовекторности».
«Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», - резюмировал ведущий в своем телеграм-канале.
9 августа в ходе «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым российским, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять свою продукцию на полуостров.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого за присоединение к России проголосовали более 96% жителей полуострова. По российскому законодательству на присоединенной территории были образованы новые субъекты Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В документах ООН и законодательстве Украины Крым и Севастополь рассматриваются как «временно оккупированная» часть Украины.