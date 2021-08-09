Пациенты пожаловались на больницу доктора Мясникова

Пациенты московской больницы доктора Мясникова N 71 пожаловались на огромное количество тараканов и отсутствие профилактики коронавируса. Об этом сообщает телеканал "360".

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"В палатах есть тараканы. Причем, их настолько много, что иногда пациенты просыпаются из-за насекомых, которые по ним ползают", - говорится в сообщении.

Кроме того, недавно в одной из палат был выявлен случай COVID-19. Пациента экстренно перевели, но дезинфекцию помещения при этом не провели, говорят родственники пациентов.

Они опасаются за жизнь и здоровье своих близких из-за ситуации.

Кроме того, пациенты сообщили телеканалу, что работники медицинского учреждения ходят без масок, а обязательные при госпитализации тесты на коронавирус не проводятся.

Ранее сообщалось, что в одной из инфекционных больниц Волгограда двухлетнего ребенка оставили одного в палате, а медперсонал несвоевременно обеспечивал его гигиену.

Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение 30 июля по решению органов системы профилактики.