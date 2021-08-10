ВШЭ сравнила зарплаты выпускников магистратуры и бакалавриата

Выпускники магистратуры зарабатывают больше, чем обладатели дипломов бакалавриата на 5-21%. К таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики.

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Согласно данным ВШЭ, разница в зарплате в среднем для женщин составляет 5-21%, для мужчин — 2-11%.Отмечается, что помимо «зарплатной премии» у выпускников магистратуры по сравнению с окончившими только бакалавриат также выше вероятность найти первую работу. У магистров-мужчин на 3—8%, а женщине на 10 -16%.

Исследование проводилось на основе базы данных Минтруда и Росстата о трудоустройстве выпускников вузов. Было проанализировано 400 тысяч выпускников бакалавриата за 2017 год. Из низ более 100 тысяч продолжили обучение в магистратуре.