ВШЭ сравнила зарплаты выпускников магистратуры и бакалавриата

Выпускники магистратуры зарабатывают больше, чем обладатели дипломов бакалавриата на 5-21%. К таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики.
Согласно данным ВШЭ, разница в зарплате в среднем для женщин составляет 5-21%, для мужчин — 2-11%.Отмечается, что помимо «зарплатной премии» у выпускников магистратуры по сравнению с окончившими только бакалавриат также выше вероятность найти первую работу. У магистров-мужчин на 3—8%, а женщине на 10 -16%.
Исследование проводилось на основе базы данных Минтруда и Росстата о трудоустройстве выпускников вузов. Было проанализировано 400 тысяч выпускников бакалавриата за 2017 год. Из низ более 100 тысяч продолжили обучение в магистратуре.
Ранее в Госдуме назвали новые профессии, которые станут востребованы в России в ближайшие 10 лет. Под них уже начали менять всю систему образования. Также стало известно, что президент РФ подписал закон о бесплатном втором высшем образовании для людей творческих профессий. Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова сообщала, что бесплатное второе высшее образование можно будет получить по специальностям композитора, дирижера, переводчика художественной литературы, литературного работника, режиссера театра и кино, телевидения.