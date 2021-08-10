Стрелков: в 2014 году ВСУ совершили роковую ошибку

«В случае занятия Иловайска, они выходили на плато, где можно было без серьезных препятствий резать трассу в непосредственной близости от Донецка, и отрезать донецкую группировку ополчения от снежинской, то есть, нарушить управление полностью и, фактически, создать условия для полного разгрома всего ополчения Донецкой народной республики», — сказал URA.RU Игорь Стрелков.

«История ДНР могла и закончиться, почему нет. Там ситуация была такова, что в этот момент было очень много непонятного. И неизвестно, если бы противник успел до середины августа взять Иловайск и разрезать группировку и ворваться в Донецк, неизвестно, как бы сложилась ситуация в дальнейшем. Теоретически, мог произойти развал республики и полное поражение», — добавил собеседник агентства.

Экс-министр обороны ДНР напомнил, что ему удалось предугадать действия украинских военных и отправить подкрепления в Иловайск. «Могу сказать, что предугадал эти действия, как до этого в Шахтерске. В Иловайск были направлены подразделения, которые не успели войти в город до украинских войск, но вошли одновременно с ними и завязали бои в самом городе. Это были подразделения 1-й славянской бригады, две роты и батарея из двух минометов „Нона“ (самоходная артиллерийско-минометная установка 2С9 — прим.URA.RU)», — отметил Игорь Стрелков.