В Киеве заявили о боязни ФРГ и Франции военной силы Украины

Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО, так как опасаются изменения баланса сил в Европе. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил политолог Вадим Карасев.

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По его словам, если Украина будет членом НАТО и ЕС, то это может привести к доминированию Восточной Европы над Западной.

«Восточная Европа будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», - заметил он.

Политолог напомнил, что Украина — это большая территория и большое количество населения.

«На фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь. И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию», - считает Вадим Карасев.

«Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину и Польшу. 4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода. Ожидается, что газопровод будет полностью достроен до конца августа.

Изначально США выступали против проекта и вводили санкции, чтобы остановить его строительство. Однако в июле Вашингтон и Берлин заключили соглашение по «Северному потоку-2». После объявления о сделке между Германией и США Украина и Польша выступили с совместным заявлением, подчеркнув, что в Европе «кризис безопасности и доверия».