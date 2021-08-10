«Не очень понятный посыл»: Поклонская о заявлении Лукашенко

Прежде чем говорить об олигархах в Крыму, президенту Белоруссии Александру Лукашенко стоит лично посетить полуостров. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» озвучила депутат Государственной Думы Наталья Поклонская.
«Не очень понятный для меня посыл к российским олигархам. Ему следует приехать к нам в Крым, увидеть все своими глазами, как мы тут работаем, и только после заявлять подобное. Крым признает Белоруссию», — отметила Поклонская.
Ранее Лукашенко на своей большой пресс-конференции заявил, что готов признать Крым российской территорией, когда «последний олигарх в РФ» начнет поставлять туда свои продукты. Он также пояснил, что готов «переступить» через подписанные ранее документы, в частности Будапештскую декларацию.
«Мы подписали, ознакомьтесь с ней. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю», — сказал белорусский лидер и добавил: «У меня руки развязаны. И Крым могу признать, и все остальное».
На это заявление Лукашенко также отреагировал депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек. Он считает, что слова Лукашенко могут вызвать «недоумение жителей России от такого поведения союзника».
«Глава Белоруссии уже нелигитимен в глазах Запада — он таким заявлением планирует устранить данный барьер? Усидеть на двух стульях не удастся, а вот оскорбить россиян уже вышло», — отметил Бальбек.