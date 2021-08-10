Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Лукашенко принял американскую журналистку за «девушку с региона»

Алиса Селезнёва
35 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» попросил предоставить слово «девушке с региона», которая оказалась журналисткой из США. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе большой пресс-конференции 9 августа Лукашенко предложил задать ему вопрос одной из журналисток в зале, посчитав ее представителем региональной прессы.

«Ну вот девушка с региона», - заявил Лукашенко, обратив внимание на журналистку в первых рядах в зале.

Пресс-секретарь президента уточнила, кого именно Александр Лукашенко имеет в виду, и передала слово журналистке.

«Вам дали слово, чего вы ждете? Пожалуйста», - с улыбкой сказала она.

После этого журналистка встала и представилась как Валери Хопкинс из газеты New York Times, чем вызвала смех в зале.

Лукашенко ответил на вопрос о своем преемнике

Ранее Лукашенко на своей большой пресс-конференции заявил, что готов признать Крым российской территорией, когда «последний олигарх в РФ» начнет поставлять туда свои продукты. Он также сделал еще ряд резонансных заявлений, в частности, пообещал, что ВС России смогут разместиться в Белоруссии «в случае опасности развязывания новой мировой войны».

Личный счет,Видео,Александр Лукашенко,New York Times,РИА Новости,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители