Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» попросил предоставить слово «девушке с региона», которая оказалась журналисткой из США. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе большой пресс-конференции 9 августа Лукашенко предложил задать ему вопрос одной из журналисток в зале, посчитав ее представителем региональной прессы.

«Ну вот девушка с региона», - заявил Лукашенко, обратив внимание на журналистку в первых рядах в зале.

Пресс-секретарь президента уточнила, кого именно Александр Лукашенко имеет в виду, и передала слово журналистке.

«Вам дали слово, чего вы ждете? Пожалуйста», - с улыбкой сказала она.

После этого журналистка встала и представилась как Валери Хопкинс из газеты New York Times, чем вызвала смех в зале.