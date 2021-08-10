Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» попросил предоставить слово «девушке с региона», которая оказалась журналисткой из США. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе большой пресс-конференции 9 августа Лукашенко предложил задать ему вопрос одной из журналисток в зале, посчитав ее представителем региональной прессы.
«Ну вот девушка с региона», - заявил Лукашенко, обратив внимание на журналистку в первых рядах в зале.
Пресс-секретарь президента уточнила, кого именно Александр Лукашенко имеет в виду, и передала слово журналистке.
«Вам дали слово, чего вы ждете? Пожалуйста», - с улыбкой сказала она.
После этого журналистка встала и представилась как Валери Хопкинс из газеты New York Times, чем вызвала смех в зале.
Ранее Лукашенко на своей большой пресс-конференции заявил, что готов признать Крым российской территорией, когда «последний олигарх в РФ» начнет поставлять туда свои продукты. Он также сделал еще ряд резонансных заявлений, в частности, пообещал, что ВС России смогут разместиться в Белоруссии «в случае опасности развязывания новой мировой войны».