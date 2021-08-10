Со своим бидоном: в России предложили вернуть советскую практику

Союз потребителей обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с предложением вернуть в обращение тару покупателей — например, бидоны для приобретения молока. Об этом пишут «Известия».

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Ранее Минприроды предлагало повысить норму утилизации упаковки с нынешних 23% до 100% к 2022 году. В Союзе потребителей РФ опасаются того, что эту финансовую нагрузку производители «взыщут с потребителей через цену». В организации предложили заменить по возможности одноразовую тару, например, на тару потребителя, а также на ту упаковку, которую можно вернуть производителю и получить за это деньги. Собственную упаковку можно эксплуатировать для покупки сметаны, творога и другой аналогичной продукции, считают в союзе.

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Такая мера расширила бы продажи в розлив и на развес, подчеркнул председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

В Минприроды поддерживают идеи компаний, ассоциаций и союзов, которые позволят сократить количество утилизируемой упаковки, заявили в министерстве. Однако там указали на то, что именно Минпромторг и Минэкономразвития должны заниматься оценкой рисков при реализации такого предложения.

Использование возвратной упаковки, которую можно сдать и получить деньги, несет в себе риски, отметили в Ассоциации производителей стеклянной тары. В частности, на рынке есть большой ассортимент продукции, при этом дизайн упаковки - один из способов выражения индивидуальности бренда. Возвратная тара же будет унифицирована.