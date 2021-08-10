Эксперт оценил заявление Лукашенко о признании Крыма, встав на место Путина

"Интересно, как бы он отреагировал, если бы Путин говорил ему регулярно что-то вроде того, что: "когда последний банк Европы откажет Белоруссии в кредите, можете смело обращаться к России", или: "когда все страны мира откажутся помогать Белоруссии сохранять стабильность власти, которую пытаются убрать, вместе с ее главой, все соседи этого государства, Россия встанет на их (белорусской власти и белорусского же лидера) защиту", - вопрошает эксперт.