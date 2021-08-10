Эксперт оценил заявление Лукашенко о признании Крыма, встав на место Путина

Политолог Евгений Сатановский вернул главе Белоруссии Александру Лукашенко пас про Крым. Он сказал, что можно смоделировать и обратную ситуацию: "Если б Путин говорил", сообщает Царьград.
Эксперт оценил высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу признания Крыма. Белорусский лидер заявил, что готов сделать это, когда последний русский олигарх "начнет поставки в Крым своей продукции".
При этом Сатановский предпринял попытку смоделировать обратную ситуацию.
"Интересно, как бы он отреагировал, если бы Путин говорил ему регулярно что-то вроде того, что: "когда последний банк Европы откажет Белоруссии в кредите, можете смело обращаться к России", или: "когда все страны мира откажутся помогать Белоруссии сохранять стабильность власти, которую пытаются убрать, вместе с ее главой, все соседи этого государства, Россия встанет на их (белорусской власти и белорусского же лидера) защиту", - вопрошает эксперт.
Кроме того, политолог напомнил, что как союзникам странам следует вести себя иначе. Причем от Белоруссии даже не ожидают реальной помощи в решении проблем, а всего лишь дружеской поддержки.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на "Большом разговоре с президентом" рассказал, что готов признать Крым русским при одном условии: "Когда последний олигарх в России признает Крым и будет поставлять туда продукцию". Тогда, уверил глава белорусского государства, за ним "дело не заржавеет".
«Мои руки развязаны. И Крым, и всё остальное!» - заявил Лукашенко.