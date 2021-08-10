Новый порядок получения выплат: малоимущим направят ₽142,5 млрд

В России появится социальное казначейство, благодаря которому будет упрощен порядок получения выплат и социальных пособий. Оно также позволит властям сэкономить 142,5 млрд рублей и направить их малоимущим, пишут «Известия».

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Социальное казначейство представляет собой одну из 42 стратегических инициатив правительства.

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Оно предполагает введение единого стандарта господдержки россиян без сбора документов — только по заявлению или даже без него. Также введут комплексную оценку нуждаемости граждан и проактивное информирование о доступных выплатах и льготах.

Как отмечается, к 2030 году реализация мер поддержки на федеральном, региональном, муниципальном, региональном уровнях будет осуществляться по единому стандарту. Что касается максимального срока оформления выплат, то он будет составлять пять дней, а беззаявительные услуги будут оказывать за 5-15 минут. В настоящее время этот срок составляет около двух месяцев, отметили в Минтруде.

«Это высвободит суммы, которые ранее уходили не туда и не тем, и перераспределит их действительно нуждающимся», — заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов.

Однако он сомневается в том, что эти меры помогут сократить уровень бедности в России.

Зачастую семьи с детьми, которые могут рассчитывать на пособия, просто не осведомлены о всех существующих мерах поддержки, указал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Благодаря созданию индивидуальных профилей в социальном казначействе можно будет адресно информировать о доступных инструментах государственной помощи, отметил он. Вместе с тем экономия на администрировании социальной поддержки будет происходить в ходе автоматизации сбора пакета документов и предоставления услуг, считает эксперт.

Перераспределение пособий окажет помощь части нуждающихся, однако их размер в стране не настолько велик, чтобы рассматривать их как полноценный источник доходов, отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.