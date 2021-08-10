«Денег хотят заработать, не более»: россияне о рейсах в Египет

Не все россияне остались довольны возобновлением авиасообщения с курортными городами Египта, сообщает «Московский комсомолец».
Напомним, что первый с 2015 года российский самолет с туристами прилетел в Шарм-эш-Шейх в понедельник, 9 августа. Россиян встретили тепло и даже торжественно. Так, вход в аэропорт украсили египетскими и российскими флагами, туристам дарили букеты из роз и сувениры. Также был организован небольшой концерт.
Однако не все российские туристы восприняли праздничное приветствие позитивно.
«Денег хотят заработать, не более. А если потребуется, собьют очередной самолёт с нашими туристами. Нам пора умней становиться», – написал один из пользователей Twitter под ником mika_grek
Пользователь с ником coderzephyr написал твит: «Взорванный самолет решили забыть».
Некоторые опасаются того, что из-за возобновления полетов в Шарм-эш-Шейх еще больше усугубится эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.
«Летят за очередной порцией вируса?! Замечательно», – написал пользователь Vicont_vic.
В настоящее время для поездки на курорты Египта от россиян требуются заполнение так называемой «Декларации о состоянии здоровья» на английском языке, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации «Спутником V». При этом вторую прививку нужно сделать минимум за 14 дней до поездки.