Минск попросил у Москвы новый кредит

МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши «беглые» подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под COVID, мы уже $1,5 млрд потратили на лечение людей... Если бы нам россияне помогли дополнительно через Евразийский банк... Были бы благодарны исключительно в связи с пандемией, — заявил Лукашенко.