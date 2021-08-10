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Петербург обогнал Москву по заболеваемости коронавирусом за сутки

Парламентская газетаиещё 10
1 час назад

Впервые с 30 июня в России выявили менее 22 тысяч новых заражений коронавирусом — за сутки зарегистрировано 21 378 случаев. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Петербург обогнал Москву по заболеваемости COVID за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне стало известно о 22 160 заболевших.

Инфицированные есть во всех 85 регионах страны. В Санкт-Петербурге — 1811, Москве — 1639, Московской области — 1309. Несмотря на то что в Петербурге зафиксировали больше заразившихся, чем в столице, заболеваемость в городе снижается — накануне там выявили 1895 больных, 8 августа — 1907.

Менее 22 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За сутки умерло 792 человека. Полностью выздоровели 18 729 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 491 288 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 166 442 летальных исхода, выздоровели 5 788 710 человек.

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