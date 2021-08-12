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В России в четвертый раз повторен рекорд по числу смертей от COVID-19

Газета.Ruиещё 5
33 минуты назад

В России в четвертый раз повторен рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки, так жертвами COVID-19 стали 799 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. До этого данный суточный показатель был зафиксирован уже трижды.

В России в четвертый раз повторен рекорд по числу смертей от COVID-19
Фото: ReutersReuters

За последние сутки выявлено 21 571 случай COVID-19, днем ранее было зарегистрировано 21 378 случаев инфекции.

Отмечается, что у 8,1% заболевших не было клинических проявлений коронавируса.

За последний день вылечились 20 067 пациентов. Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (2076), Санкт-Петербург (1804), Московская область (1054). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (12) и Чукотском автономном округе (9).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 512 859 случаев коронавируса.

За весь период умерли 167 241 человек, выздоровели 5 808 777 человек. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что говорить о победе над коронавирусом пока рано. По его словам, уже есть данные о том, что инфекция очень глубоко проникает в регуляторный механизм иммунной системы человека, что и вызывает у некоторых людей тяжелые последствия.

Личный счет,Александр Гинцбург,
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