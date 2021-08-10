Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Глава ФНС пообещал автоматическую выплату налоговых вычетов

Российская Газета
34 минуты назад

Все вычеты, прописанные в Налоговом кодексе, должны предоставляться гражданам автоматически, считает глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Глава ФНС пообещал автоматическую выплату налоговых вычетов
Фото: ТАССТАСС

"И мы разработали программу, согласно которой люди смогут как имущественный, так и социальные, стандартные вычеты получать в автоматическом режиме", - заявил он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Руководитель ФНС напомнил о принятом законе, установившем, что имущественные и инвестиционные вычеты осуществляются в проактивном режиме - для этого достаточно выбрать счет, куда должны поступить деньги.

"Эта система запущена. Уже более девяти тысяч вычетов гражданам предоставлено, и мы будем наращивать, естественно, линейку банков - потому что это обмен с банками, - подключенных к этой системе", - сказал Егоров.

Таким образом, подчеркнул он, люди без дополнительных сложностей со сбором и предоставлением документов смогут получать вычеты.

Личный счет,Михаил Мишустин,Даниил Егоров,Федеральная налоговая служба,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители