Звезду «В бой идут одни старики» обвинили в харассменте

Жалобы на актёра и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Владимира Талашко поступили со стороны нескольких студенток и абитуриенток.
Сообщение сценариста Богдана Панкрухина цитирует РЕН ТВ.По словам одной из абитуриенток Виктории Муштей, однажды актёр предложил ей порепетировать программу у него дома. Ей показалось это странным, но она согласилась.
«Мы приехали к нему домой. Я была в оцепенении и не знала, как себя вести. Он сказал: «Вы садитесь, сейчас почитаем!», ушёл на кухню, принёс коньяк и закуску. Предложил выпить перед репетицией. Я от страха выпила... Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Он полез целоваться. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтоб я поздно не ехала. Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла», — рассказала девушка.
После этого заявления на сексуальные домогательства со стороны Талашко пожаловались ещё десятки выпускниц и студенток. А журналистка Ирина Сампан написала, что в 2018 году во время интервью у него дома народный артист попытался изнасиловать её.
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