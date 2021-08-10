Звезду «В бой идут одни старики» обвинили в харассменте

«Мы приехали к нему домой. Я была в оцепенении и не знала, как себя вести. Он сказал: «Вы садитесь, сейчас почитаем!», ушёл на кухню, принёс коньяк и закуску. Предложил выпить перед репетицией. Я от страха выпила... Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Он полез целоваться. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтоб я поздно не ехала. Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла», — рассказала девушка.