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Назван полный перечень доплат к пенсиям

Анна Безрукова
40 минут назад

Пенсию в России выплачивают гражданам регулярно как при достижении определенного возрастного рубежа, так и при инвалидности, в случае потери кормильца или же за выслугу лет и особенные заслуги перед государством. Но кроме основной пенсии предусмотрены и доплаты, которые могут оказать влияние на сумму выплат. Сообщение Госдумы на эту тему цитирует PRIMPRESS.

Назван полный перечень доплат к пенсиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одна из наиболее распространенных – социальная доплата до прожиточного минимума. Ее могут получить неработающие пенсионеры, если уровень их дохода ниже прожиточного минимума. Так, в этом году федеральный прожиточный минимум составляет 10 022 рубля. Но в каждом из регионов введен свой прожиточный минимум, он может быть больше или меньше данной суммы. Для получения доплаты требуется подать заявление.

Кроме этого, ежемесячная денежная выплата положена ветеранам, чернобыльцам, инвалидам и другим категориям населения, пострадавшим от радиации. Еще на нее могут рассчитывать бывшие несовершеннолетние узники фашизма, Герои России и Советского Союза, Герои Соцтруда. Следует отметить, что эта выплата назначается автоматически.

Помимо нее, перечисленным категориям населения предоставляется набор социальных услуг. Речь идет о санаторно-курортном лечении, дороге до санатория и обратно, поездках на электричках и лекарственном обеспечении. Если гражданин откажется от этого набора, то сможет получить денежный эквивалент.

Также отмечается, что доплата за иждивенца рассчитана на пенсионеров, которые вынуждены содержать нетрудоспособных лиц. К этой категории относятся, в том числе, несовершеннолетние дети или пожилые родственники, студенты, обучающиеся на дневном отделении, инвалиды. При этом выплата доступна максимум за трех нетрудоспособных лиц в семье, а общая сумма составляет 6044,48 рубля.

Личный счет,Госдума,
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