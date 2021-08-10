Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Погода в Москве: Москвичам пообещали смену жары ливнями и грозами

Анна Безрукова
31 минуту назад

Погода в Москве с 10 августа начнет меняться, рассказал журналистам ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Он пояснил, что погоду в российской столице будет определять теплый сектор циклона, а вечерами — холодный атмосферный фронт.

«Воздух в Москве прогреется до 27 — 30 градусов, в Московской области — 26 — 31 тепла, что на восемь градусов выше, чем должно быть по климатическим нормам текущего месяца», — уточнил Тишковец.

Он также добавил, что в дневное время ожидается переменная облачность, а вечерами на город обрушатся ливневые дожди с грозами.

Следует отметить, что во многих регионах России в последние дни отмечался разгул стихии. Так, град размером с небольшой кулак наблюдался недолго, но испугал многих жителей Бурятии. Стекла машин, по сообщениям в соцсетях местных жителей, выглядят как решето. Также жители республики сняли, как землю поразил огненный столб.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

По кадрам, размещенным в интернете жителями Саратовской области, видны летающие остановки, сорванные крыши зданий и поваленные столбы — ветер буквально «распилил» их металлические основания. Опора ЛЭП упала прямо на пассажирский автобус, все пассажиры остались в живых. Ураган сметал все, что встречал на своем пути, и разогнался до 32 метров в секунду. По кадрам видно, что семьи с детьми едва успевают убежать с детской площадки, когда через секунду на нее обрушивается дерево.

Личный счет,Видео,Евгений Тишковец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители