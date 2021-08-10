Погода в Москве с 10 августа начнет меняться, рассказал журналистам ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Он пояснил, что погоду в российской столице будет определять теплый сектор циклона, а вечерами — холодный атмосферный фронт.

«Воздух в Москве прогреется до 27 — 30 градусов, в Московской области — 26 — 31 тепла, что на восемь градусов выше, чем должно быть по климатическим нормам текущего месяца», — уточнил Тишковец.

Он также добавил, что в дневное время ожидается переменная облачность, а вечерами на город обрушатся ливневые дожди с грозами.

Следует отметить, что во многих регионах России в последние дни отмечался разгул стихии. Так, град размером с небольшой кулак наблюдался недолго, но испугал многих жителей Бурятии. Стекла машин, по сообщениям в соцсетях местных жителей, выглядят как решето. Также жители республики сняли, как землю поразил огненный столб.