«Доллар ждет обнуление»: эксперт спрогнозировал обвал валюты в ближайшем будущем

Соединенные Штаты вплотную подошли к крупнейшему экономическому краху за всю свою историю. Об этом рассказал известный российский экономист Валентин Катасонов в интервью YouTube-каналу «День ТВ».

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Эксперт полагает, что важнейшей проблемой США, которая сейчас угрожает разрастанием в государстве крупнейшего кризиса с эпохи Великой депрессии, выступают высокие темпы ускорения инфляции. Рост этого показателя, как отметил Катасонов, в актуальный период вызван политикой количественного смягчения. Ее начали широко проводить еще с 2008 года, когда во всех странах возник финансовый кризис.

Американское правительство вместо того, чтобы дать обанкротиться десяткам малоэффективных банков, инвестфондов и рейтинговых агентств, приступило к печати все новых и новых долларов, заливая экономику огромным количеством ничем не обеспеченных денег. В итоге денежная масса стала избыточной. Ее начали выводить за рубеж, но емкостей этого способа не хватило, поэтому прибегать к этой мере постоянно не представлялось возможным.