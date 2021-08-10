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Политолог: В России никогда не было пенсионной реформы

Лера Букина
38 минут назад

В России пенсионной реформы никогда не было, и сегодня страна живет по лекалам советского времени. Об этом «Царьграду» заявил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Политолог: В России никогда не было пенсионной реформы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия продолжает жить в условиях становления пенсионной системы, так написано в законе, подчеркнул специалист. Пенсионную реформу необходимо проводить сейчас, так как в России действует советская пенсионная система, указал Гращенков. По его словам, проблема нехватки средств так и осталась в стране, и она будет набирать обороты в ближайшие годы, предупредил он.

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Также Гращенков сравнил программы всех партий, идущих на выборы, и проанализировал, что они предлагают в части пенсионной системы. Так, левые партии делают популистские заявления, а правые предлагают пойти по пути «пенсионного кешбэка», то есть с зарплаты придется отдавать значительную сумму денег на формирование будущих выплат.

«В Европе вы отчисляете с заработной платы приличные суммы. А потом на пенсии вы сможете снять суммы со своей карты. Это и есть та самая накопительная часть пенсии, которую у нас в России воруют все время», – заявил Гращенков.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков подчеркнул, что в России «уже разогрелась» ситуация с разделением пенсионеров на работающих и неработающих, и необходимо изменить пенсионную систему. Он назвал неравенством то, что неработающим пенсионерам индексируют выплаты, а работающим – нет, несмотря на то, что условия страхования у всех одинаковые.

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