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Пандемию коронавируса назвали началом мировой войны между людьми и животными

Доцент Вашингтонского университета Бриана Абрамс в ходе исследования пришла к выводу, что изменение климата на Земле станет началом мировой войны человека с диким животными. По ее версии, пандемия коронавируса является первой частью этого противостояния.

Пандемию коронавируса назвали началом мировой войны между людьми и животными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает «МК», Абрамс приводит в качестве доказательств сведения о том, что потепление у побережья Америки заставило китов искать пропитание в узкой полосе, где происходит масштабная ловля крабов. Из-за этого большое количество этих млекопитающих запутались в сетях и погибли.

Также ученая приводит данные правительства Ботсваны, в которых отмечается рекордное количество конфликтов людьми с дикой природой. Рекордное число случаев пришлось на сильную засуху в 2018 году.

В Северной Америке выявили рост числа контактов черных медведей с людьми и домашним скотом. Закономерность показывает, что активность животных связана с циклами Эль-Ниньо, когда колебания температуры в океане оказывает влияние на климат на суше.

В Индии изменение климата уменьшило количество растительной пищи для голубых баранов, которым пришлось спуститься с гор и начать поедать сельхозкультуры.

В США в ряде районов резко выросла численность оленей, которые переносят болезнь Лайма. В результате заболеваемость этим вирусом в стране увеличилась.

Как отмечает Абрамс, при изменении климата повышается вероятность передачи инфекций от животных людям. По ее мнению, текущая пандемия коронавируса является отличным примером подобной «войны».

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