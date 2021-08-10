Врач Мясников рассказал о тараканах в своей больнице

Телеведущий и главный врач московской больницы 71 Александр Мясников ответил на обвинения в «антисанитарных условиях» в возглавляемом им медучреждении. Пояснения по этому поводу он разместил в Telegram-канале.

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По словам врача, СМИ попросили его прокомментировать информацию о том, что больнице 71 «есть тараканы, сотрудники ходят без масок, а обязательные при госпитализации тесты на коронавирус не проводятся».

«Отвечу всем разом и не голословно. Сегодня ночью в нашу больницу приехал линейный контроль. Проверили всех без исключения больных на наличие ПЦР-тестов и санитарное состояние. Проверка длилась много часов в присутствии администрации. Лишь у одного пациента ПЦР-тест был взят с опозданием на сутки. Это - реанимационный больной, доставленный без сознания», - разъяснил Александр Мясников.

При этом он признал, что в больнице действительно есть тараканы, с которыми ведется борьба. Наличие насекомых главврач клиники объяснил сносом построек на территории медучреждения и тем, что само здание построено в 70-х годах.

«У нас начинается большая стройка нового корпуса и на данный момент сносились старые пристройки. Но мы регулярно вызываем соответствующие службы дезинфекции. Последний раз обработка проводилась две недели назад, что и зафиксировала проверка», - заметил Мясников.

Говоря о масках, главврач заявил, что персонал не пренебрегает средствами индивидуальной защиты и носит их «поголовно», несмотря на то, что «80% вакцинированы и 100% с антителами».

«Иногда на обходах бывает, что кто-то из персонала вышел в отделение без маски, например, забыл надеть после приема пищи. Делаем замечания, но это исключение из правил», - рассказал он.