«Осознали потерю»: депутат о требованиях Киева репараций от России

Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова по поводу выплаты Москвой репараций за воссоединение с Крымом свидетельствуют о том, что в Киеве начали понимать окончательную потерю полуострова. Это мнение выразил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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«Если они хотят уже брать деньгами, значит, понимают, что этот полуостров явно никогда не вернется в состав Украины», - цитирует ТАСС высказывание депутата, который подчеркнул, что «никаких репараций» Киев не получит.

При этом Калашников заявил, что «даже само слово «репарации» звучит любопытно и интересно». Он считает, что именно это говорит об осознании, что «Крым не вернется».

«Это свидетельствует об их подсознательном понимании того, что Крым является потерянной территорией. А все остальное от лукавого», - заявил он.

Напомним, ранее Резников высказал уверенность в том, что Москва якобы непременно заплатит Киеву репарации за воссоединение с Крымом. И отмечал, что процесс «возвращения полуострова» будет длиться долго.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя организовали референдум по вопросу воссоединения с Россией. Его участниками стали свыше 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% соответственно.