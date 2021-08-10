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Врач ответил на слухи о повреждениях мозга из-за ИВЛ

Елена Прошина
22 минуты назад

Кандидат медицинских наук врач Георгий Арболишвили опроверг слух о том, что после ИВЛ у пациентов нарушаются функции мозга. Как он пояснил в разговоре с газетой «Комсомольская правда», проблемы обычно возникают именно из-за нехватки кислорода.

Врач ответил на слухи о повреждениях мозга из-за ИВЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, искусственная вентиляция легких не имеет никакого прямого влияния на активность мозга. Чтобы защитить его на время болезни врачи вводят пациента в медикаментозный сон, который снижает активность клеток мозга и предотвращает усиление дефицита кислорода.

Эксперт отметил, что повреждения как раз связаны с дефицитом кислорода, а также мощным воспалительным процессом в органах.

«Другое дело, что сам коронавирус может проникать в ткани мозга и поражать их", - отметил Георгий Арболишвили.

Арболишвили также отметил, что считать медикаментозный сон комой – в корне неверно. Кома возникает из-за тяжелого поражения мозга, а использование препаратов для снижения активности мозга называется нейропротекцией.

Личный счет,Комсомольская правда,
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