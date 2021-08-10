Футболист Мамаев требует алименты с бывшей супруги

Футболист Павел Мамаев подал иск к экс-супруге о взыскании алиментов. Кроме того, он хочет разделить имущество и определить место жительства их общей дочери с ним, сообщил ТАСС адвокат Аланы Мамаевой Вадим Лялин.
«В один из судов Ростова-на-Дону поступило два исковых заявления от Павла Мамаева. Первое касается раздела имущества бывших супругов, второе – определения места жительства их совместного ребенка (дочери) и взыскания с Аланы алиментов на содержание ребенка», - сказал адвокат.
По словам правозащитника, футболист указал, что дочка постоянно проживает с ним в Ростове-на-Дону, что Лялин счел не соответствующим действительности. Также адвокат заявил, что в Ростове-на-Дону у Мамаевой нет никакого имущества, которое можно разделить – она постоянно проживает в Москве.
По мнению адвоката, Мамаев хочет спрятать или продать совместно нажитое в браке путем переоформления на других лиц.
«Будем на него заявление в полицию по этим основаниям подавать», – отметил адвокат.
Напомним, что в конце апреля 32-летний Павел Мамаев развелся со своей женой Аланой спустя семь лет брага. Причиной стали измены футболиста, которые модель не смогла простить. Пара воспитывала общую дочь Алису и сына Мамаевой от первого брака Алекса.