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Футболист Мамаев требует алименты с бывшей супруги

Елена Прошина
1 час назад

Футболист Павел Мамаев подал иск к экс-супруге о взыскании алиментов. Кроме того, он хочет разделить имущество и определить место жительства их общей дочери с ним, сообщил ТАСС адвокат Аланы Мамаевой Вадим Лялин.

Футболист Мамаев требует алименты с бывшей супруги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В один из судов Ростова-на-Дону поступило два исковых заявления от Павла Мамаева. Первое касается раздела имущества бывших супругов, второе – определения места жительства их совместного ребенка (дочери) и взыскания с Аланы алиментов на содержание ребенка», - сказал адвокат.

По словам правозащитника, футболист указал, что дочка постоянно проживает с ним в Ростове-на-Дону, что Лялин счел не соответствующим действительности. Также адвокат заявил, что в Ростове-на-Дону у Мамаевой нет никакого имущества, которое можно разделить – она постоянно проживает в Москве.

По мнению адвоката, Мамаев хочет спрятать или продать совместно нажитое в браке путем переоформления на других лиц.

«Будем на него заявление в полицию по этим основаниям подавать», – отметил адвокат.

Напомним, что в конце апреля 32-летний Павел Мамаев развелся со своей женой Аланой спустя семь лет брага. Причиной стали измены футболиста, которые модель не смогла простить. Пара воспитывала общую дочь Алису и сына Мамаевой от первого брака Алекса.

Личный счет,Алана Мамаева,Павел Мамаев,ИТАР-ТАСС,
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