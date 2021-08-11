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Назван тип россиян с самым высоким заработком

Lenta.ruиещё 1
35 минут назад

Назван тип россиян с самым высоким заработком: наибольшую зарплату получают россияне, которые выросли в полной семье с двумя и более детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Назван тип россиян с самым высоким заработком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В исследовании отмечается, что количество тех, кто воспитывался в полной семье с братом или сестрой, растет с уровнем дохода. Так, в полной семье с братом или сестрой росли 42 процента опрошенных россиян, зарплата которых составила до 30 тысяч рублей, и 46 процентов россиян, зарабатывающих от 80 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается с теми, кто воспитывался в полной многодетной семье (20 и 28 процентов с зарплатой до 30 и более 80 тысяч рублей соответственно). При этом опрошенные, выросшие с одним родителем или опекуном, чаще всего зарабатывают до 30 тысяч рублей (21 процент против 14 процентов среди россиян, зарплата которых превышает 80 тысяч рублей в месяц). Доля тех, кто является единственным ребенком в полной семье, также больше среди россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей (17 и 12 процентов соответственно).

Исследование проводилось с 16 мая по 29 июля среди экономически активного населения России старше 18 лет из всех регионов страны. В нем приняли участие девять тысяч респондентов.

Ранее в Государственной Думе предложили повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей с 2022 года. Сейчас МРОТ в целом по России составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся. Поправки в закон «О минимальном размере оплаты труда» задумали внести глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и ряд депутатов.

В июне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил доплачивать россиянам с низкой зарплатой из бюджетных средств. По его мнению, в стране нужно внедрить минимальный социальный стандарт, необходимый для обеспечения достойного уровня жизни граждан.

Личный счет,Анатолий Аксаков,Ярослав Нилов,Госдума,РИА Новости,
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