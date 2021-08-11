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Долг россиян перед банками достиг 23,9 трлн рублей

Газета.Ru
32 минуты назад

Общий размер задолженности физических лиц перед банками достиг суммы в 23,969 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России. С начала 2021 года количество долгов россиян перед банками выросло на 2,3 триллиона рублей. С 1 июля 2020 года этот показатель вырос на 4,06 трлн.

Долг россиян перед банками достиг 23,9 трлн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сотрудники Федеральной службы судебных приставов собираются взыскать с граждан России долги перед банками на сумму около полутриллиона рублей. За период с января по май 2021 года ФССП возбудила 3,7 млн исполнительных производств о взыскании долгов с граждан в пользу банков и других кредитных организаций. Общая сумма задолженностей составила 482 млрд рублей, при этом количество злостных неплательщиков за год выросло на 1,1 млн рублей.

Больше всего таких правонарушителей зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях. Общий объем просроченной задолженности по кредитам физических лиц в России достиг 992 млрд рублей. Кроме того, отмечается, что банки стали чаще обращаться в суд с требованием взыскать долг с неплательщика.

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