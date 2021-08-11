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Эксперт сообщил об окончании испытаний назальной вакцины от коронавируса

Анна Безрукова
1 час назад

Доклинические испытания назальной формы вакцины «Спутник V» уже подошли к концу, сейчас решается вопрос с финансированием клинических тестов. Об этом в интервью изданию «Известия» рассказал глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт сообщил об окончании испытаний назальной вакцины от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надо приступать к клиническим испытаниям. Но мы хотели провести это в качестве одного из этапов уже существующей вакцины, минуя несколько стадий, но это не одобрили. И все испытания должны проводиться по полной программе: с первой, второй и третьей стадией клинических испытаний. Это ободется примерно в 400 млн рублей», — уточнил он.

Гинцбург пояснил, что назальная вакцина — это второй компонент «Спутника V», распыляемый при помощи шприца со специальной насадкой в носовую полость. По его словам, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также несколько сотрудников Центра уже сделали себе эту вакцину.

Ранее глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи сообщал, что что клинические исследования интерназальной вакцины от коронавируса запустят в конце 2021 года — начале 2022 года. Также он говорил, что ее планируют зарегистрировать в 2022 году.

В марте Гинцбург отмечал, что организация приступает к клиническим испытаниям «Спутника V» в виде капель для носа для детей. Он пояснял, что это щадящая и комфортная форма вакцинации для маленьких детей.

Напомним, вакцина «Спутник V» от коронавируса прошла регистрацию в РФ в августе 2020-го года и стала первой в мире зарегистрированной вакциной. Гражданам России прививка делается на бесплатной основе, но пока ее могут получить только люди старше 18 лет.

Личный счет,Александр Гинцбург,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,газета "Известия",
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