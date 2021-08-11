«Инфляционная картина остается сложной»: как вырастут цены в августе

Темпы ценового роста в России по итогам августа достигнут в годовом выражении 6,4%, следует из консенсус-прогноза, который был составлен РИА Новости на основе опроса аналитиков.

Годовая инфляция в стране, по данным Росстата, в связи с ослабевшим рублем и ростом цен на ряд продуктов питания и сырьевые товары в мире набрала обороты с прошлого 2020 года, в июне темпы роста цен рекордно повысились с 2016 года – 6,5%. В июле произошло незначительное замедление инфляции – до 6,46%. Центробанк в июле изменил в большую сторону прогноз инфляции по итогам текущего года – до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, по итогам 2022 года – до 4–4,5% с 4%.

«Главными факторами пониженной инфляции будут сезонное продолжение падения цен на продовольствие и услуги в сфере гостеприимства. Кроме того, ожидаем, что следом за снижением остроты роста цен в этих сегментах уже в августе начнется нормализация ценовой конъюнктуры в проблемных сегментах непродовольственных товаров – стройматериалах и автомобилях», – заявил старший экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков.

Однако Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка, имеет другую точку зрения на этот счет. По ее мнению, в непродовольственном сегменте останется повышенная инфляция. На это влияют повышенные инфляционные ожидания.

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, отметил большие расходы внутри России из-за частично закрытого авиасообщения c Европой, Таиландом и рядом других туристических стран. Это, по его словам, будет влиять на внутренние цены. Сдерживающими факторами могут стать возобновление авиасообщения с Турцией и Египтом, а также стабильный курс рубля.

Ситуация с ценами на услуги может нормализоваться на фоне завершения активной фазы туристического сезона в России, отметил начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. По его словам, некоторое замедление активности после выхода на докризисные уровни может способствовать охлаждению потребительского настроения и снижению ценового давления. Однако Локтюхов указал на то, что инфляционная картина остается сложной.

Альфа-банк прогнозирует по итогам августа в годовом выражении инфляцию на уровне 6,5%, БКС – 6,2%, «ВТБ Капитал» – 6,3%,Газпромбанк – 6,4%, «Зенит» – 6,3-6,4%, НКР – 6,6%, НРА – 6,32%, Открытие – 6,2-6,3%, Промсвязьбанк – 6,4-6,5%, Росбанк – 6,4-6,5%, «Сбер», – 6,4%, Совкомбанк – 6,5%, «Эксперт РА» – 6,3%.