Запрет на русский язык: украинские артисты отказались выступать на Дне независимости страны

Ряд артистов заявил об отказе от выступления на концерте в Киеве в честь Дня независимости Украины. Об этом Vesti.ua сообщила режиссер праздничного мероприятия Екатерина Царик.

Фото: Green Grey/Facebook Green Grey/Facebook

День независимости Украины каждый год отмечается 24 августа. В этом году в честь 30-летнего юбилея праздник будет длиться три дня.

По словам Царик, некоторые украинские коллективы отказались от участия в концерте, так как будут задействованы в праздничных мероприятиях в других городах, например, «Друга Ріка» и «Антитела».

Однако есть музыканты, которые просто не захотели принимать приглашение организаторов. Среди них группы «Бумбокс», The Hardkiss.

Екатерина Царик прокомментировала также скандал из-за отзыва приглашения для группы Green Grey.

«Мы действительно вели переговоры, и они должны были быть в нашей концепции. Но после выхода видеообращения Мурика у себя в Instagram по поводу языкового закона, а точнее, та форма, в которой это было высказано, нам показалась крайне некорректной», - пояснила она.

Ранее участники группы Green Grey заявили в соцсетях, что в конце мая в офисе президента Украины им предложили принять участие в большом концерте формата «30 легендарных групп с легендарными песнями». Однако уже после начала подготовки к выступлению им заявили, что «концерт будет только с украиноязычными артистами, и группа уже не вписывается в концепцию праздника».

Музыканты заметили, что обладают двумя наградами MTV Music Awards, однако их пытаются «стереть из истории Украины».