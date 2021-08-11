Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Вакцинация беременных помогает защитить от COVID-19 новорожденных детей

Анна Безрукова
1 час назад

Противопоказания для использования вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") у беременных женщин сняли. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Вакцинация беременных помогает защитить от COVID-19 новорожденных детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также собранных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде эксперты приняли решение о снятии противопоказаний для использования вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных", - отметил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

В результате, добавил он, "появилась возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".

Кроме этого, Мурашко пояснил, что полученные от матери антитела к коронавирусу способны защищать новорожденного ребенка до 6-7 месяцев.

Ранее, 17 июня глава Минздрава сообщал, что решение по поводу возможности применения вакцины "Спутник V" в целях профилактики коронавируса у беременных женщин могут принять в течение 1,5 недель. На тот период времени количество беременных женщин, заразившихся COVID-19, приближалось, по его данным, к 10 тысячам, были отмечены и случаи тяжелого течения болезни.

Напомним, Минздрав РФ в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса, созданную в НИЦЭМ имени Гамалеи. Ей присвоили название "Спутник V". Кроме этого, в стране разработали вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", созданная специалистами Центра имени Чумакова РАН. В начале мая появились данные о регистрации четвертой российской вакцины "Спутник Лайт".

Личный счет,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители