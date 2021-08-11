Вакцинация беременных помогает защитить от COVID-19 новорожденных детей

Противопоказания для использования вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") у беременных женщин сняли. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

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"С учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также собранных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде эксперты приняли решение о снятии противопоказаний для использования вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных", - отметил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

В результате, добавил он, "появилась возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".

Кроме этого, Мурашко пояснил, что полученные от матери антитела к коронавирусу способны защищать новорожденного ребенка до 6-7 месяцев.

Ранее, 17 июня глава Минздрава сообщал, что решение по поводу возможности применения вакцины "Спутник V" в целях профилактики коронавируса у беременных женщин могут принять в течение 1,5 недель. На тот период времени количество беременных женщин, заразившихся COVID-19, приближалось, по его данным, к 10 тысячам, были отмечены и случаи тяжелого течения болезни.