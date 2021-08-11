В какой тур отправиться осенью по программе кешбэка

Туры по России с кешбэком за четыре этапа действия программы приобрели более двух миллионов человек, заявили в Ростуризме. Как рассказал «Российской газете» представитель туроператора «Алеан», осенью востребовано санаторно-курортное лечение в Краснодарском крае, Крыму, в Кавказских Минеральных Водах, на Алтае, в Тюменской области и в Подмосковье.

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Также россиянам рекомендуют отправиться в экскурсионный тур. Среди самых популярных направлений - Санкт-Петербург и маршруты «Золотого кольца». Средняя стоимость путешествия составит 52 тысячи рублей.

Можно отправиться в самостоятельное путешествие, забронировав гостиницу с кешбэком. Самые популярные направления на осень - Сочи, Красная Поляна, Ялта, Севастополь, Кавказ - Кисловодск, Пятигорск. Востребованы также Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Казань.

В туриндустрии отмечают низкие цены на круизы. Востребованы, в частности, речные круизы выходного дня. Можно взять направление по «Золотому кольцу». Повышается спрос на южные направления до Астрахани и круизы по Черному морю. Пользуются популярностью Карелия и круизы по Ладожскому и Онежскому озерам. Осенние круизы больше подходят пенсионерам из-за начала учебного года, считают специалисты.

Покупать туры и бронировать отели можно было на период с октября, а круизы – с сентября по 24 декабря. Участникам программы туристического кешбэка вернут 20% стоимости, максимально 20 тысяч рублей.