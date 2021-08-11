Юрист предупредила о рисках лишиться наследства из-за одного слова

Дела, в которых оспаривается завещание, всегда неоднозначные. Одно неверно произнесенное слово может кардинально все изменить, заявила агентству «Прайм» ведущий юрисконсульт «КСК групп» Ирина Михеева.

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Она вспомнила дело 33-1436/2019, в котором наследница подтвердила факт присутствия при составлении завещания, из-за чего была лишена части квартиры.

«Согласно пункту 2 статьи 1124 ГК России присутствие наследника при составлении, подписании, удостоверении завещания служит основанием для признания оспариваемого завещания недействительным», — заявила Михеева.

По ее словам, в пункте 27 постановления пленума Верховного суда России от 29 мая 2012 года «О судебной практике по делам о наследовании», сказано, что суд может признать завещание недействительным, если в ходе составления, подписания, удостоверения завещания и при его передаче нотариусу присутствует лицо, в пользу которого и составили завещание или сделали завещательный отказ.