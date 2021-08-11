Соловьев ответил послу Азербайджана на реплику о «русских свиньях»

«Этот гражданин отдает себе отчет, какой уровень скандала будет? Интересно услышать мнение официальных лиц Азербайджана. На статью он себе точно наговорил. Какой-то провокатор, а не дипломат и доктор наук. У себя дома этот человек уважения не заслужил. И пытается всеми силами напомнить о себе», – написал Соловьев в Telegram.