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Соловьев отреагировал на слова посла Азербайджана о «русских свиньях»

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию вокруг высказывания бывшего посла Азербайджана в Белоруссии, доктора наук, профессора Исфандияра Вагабзаде, назвавшего россиян «воняющими свиньями».

Соловьев ответил послу Азербайджана на реплику о «русских свиньях»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот гражданин отдает себе отчет, какой уровень скандала будет? Интересно услышать мнение официальных лиц Азербайджана. На статью он себе точно наговорил. Какой-то провокатор, а не дипломат и доктор наук. У себя дома этот человек уважения не заслужил. И пытается всеми силами напомнить о себе», – написал Соловьев в Telegram.

Ранее Вагабзаде на видео резко ответил российскому политику, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, обозвав его и «его нацию» вонючими свиньями, передает Ura.ru.

«Каждый день мы отправляем вам икру, рыбу, деньги, сами умираем с голоду (...) Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», – добавил он.

Личный счет,Владимир Соловьев,Владимир Жириновский,ЛДПР,РИА Ura.ru,
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