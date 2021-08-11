Житель Курска стрелял по детям и ранил ребенка в живот

В Курске житель одного из многоэтажных домов из окна стрелял в детей. Таким образом мужчина хотел «отогнать» детей от своего автомобиля, сообщает ТАСС.

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В результате один ребенок 12-ти лет получил ранение в живот. Установлено, что стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе следственного управления СК России по региону в настоящее время расследуют произошедшее, по итогам примут процессуальное решение.

«По этому факту Сеймским межрайонным следственным отделом оперативно начата процессуальная проверка. Винтовку изъяли», - рассказала старший помощник руководителя управления СК РФ по Курской области Наталья Зарубина.

Следует отметить, что за последнее время это уже второй такой инцидент.

Так, 9 августа, житель деревни под Тулой выстрелил в двухлетнюю девочку с матерью, которые шли домой. Ребенок от ранений умер на месте, мать находится в медучреждении.

Злоумышленника обезвредили соседи - они отобрали у него оружие.

«Когда соседи услышали выстрелы, они выбежали и повалили на землю стрелявшего односельчанина, отобрали у него ружье, отбросили в сторону и вызвали полицейских. Сам мужчина ушел на огород и закрылся в хозяйственной постройке, где был задержан полицейскими и сотрудниками Росгвардии», — указывается в сообщении.

Установлено, что мужчина сделал минимум два выстрела. Первый из них — в воздух, а второй, без прицела, — в сторону, в результате чего попал в проходивших мимо женщину с ребенком.