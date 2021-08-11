Площадь пятна от выброса нефтепродуктов под Новороссийском составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, что в 400 тысяч раз больше. Об этом сообщается на сайте Института космических исследований РАН.
"Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", - говорится в сообщении Института.
Отмечается, что об этом свидетельствуют снимки, сделанные спутником Sentinel-1. Их проанализировали сотрудники Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН.
7 августа стало известно, что залповый выброс сырой нефти произошел в порту города Новороссийск при погрузке греческого танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции).
Отмечалось, что инцидент произошел в море в 6 км от берега.
Последствия разлива нефтепродуктов начали устранять аварийно-спасательные службы Каспийского трубопроводного консорциума. Кроме того, был создан оперативный штаб по ликвидации последствий выброса.