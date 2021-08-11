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Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Площадь пятна от выброса нефтепродуктов под Новороссийском составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, что в 400 тысяч раз больше. Об этом сообщается на сайте Института космических исследований РАН.

"Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", - говорится в сообщении Института.

Отмечается, что об этом свидетельствуют снимки, сделанные спутником Sentinel-1. Их проанализировали сотрудники Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН.

7 августа стало известно, что залповый выброс сырой нефти произошел в порту города Новороссийск при погрузке греческого танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции).

Отмечалось, что инцидент произошел в море в 6 км от берега.

На танкере в сирийском порту прогремел взрыв

Последствия разлива нефтепродуктов начали устранять аварийно-спасательные службы Каспийского трубопроводного консорциума. Кроме того, был создан оперативный штаб по ликвидации последствий выброса.

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