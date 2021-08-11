Масштаб разлива нефти под Новороссийском оказался в сотни тысяч раз больше оценок

Площадь пятна от выброса нефтепродуктов рядом с Новороссийском составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, как ранее сообщали в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума. Эти данные следуют из спутниковых снимков, которые прокомментировали российские ученые.
"Разлив существенно больше заявленного, так как площадь нефтяного загрязнения равнялась на момент радиолокационной съемки примерно 80 квадратных километров. Пятно нефти 8 августа было вытянуто от береговой зоны в открытое море на расстояние 19 километров", — уточняется в сообщении на сайте Института космических исследований РАН.
Эти данные показал радиолокационный снимок спутника Sentinel-1, выполненный 8 августа этого года (более ранних сведений к настоящему моменту не получено), который проанализировали сотрудники Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН.
Напомним, выброс произошел вечером 7 августа в ходе закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Представители последнего заявляли, что оказавшаяся в воде нефть растеклась по площади 200 квадратных метров, объем составил "порядка 12 кубометров".
Кроме этого, ученые рассказали, что они продолжат отслеживать спутниковые и метеорологические данные.