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Масштаб разлива нефти под Новороссийском оказался в сотни тысяч раз больше оценок

Анна Безрукова
1 час назад

Площадь пятна от выброса нефтепродуктов рядом с Новороссийском составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, как ранее сообщали в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума. Эти данные следуют из спутниковых снимков, которые прокомментировали российские ученые.

Масштаб разлива нефти под Новороссийском оказался в сотни тысяч раз больше оценок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Разлив существенно больше заявленного, так как площадь нефтяного загрязнения равнялась на момент радиолокационной съемки примерно 80 квадратных километров. Пятно нефти 8 августа было вытянуто от береговой зоны в открытое море на расстояние 19 километров", — уточняется в сообщении на сайте Института космических исследований РАН.

Эти данные показал радиолокационный снимок спутника Sentinel-1, выполненный 8 августа этого года (более ранних сведений к настоящему моменту не получено), который проанализировали сотрудники Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН.

Напомним, выброс произошел вечером 7 августа в ходе закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Представители последнего заявляли, что оказавшаяся в воде нефть растеклась по площади 200 квадратных метров, объем составил "порядка 12 кубометров".

Кроме этого, ученые рассказали, что они продолжат отслеживать спутниковые и метеорологические данные.

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