Появилось видео шатающегося после "Большого разговора с президентом" Лукашенко

СМИ в очередной раз заметили у президента Белоруссии Александра Лукашенко признаки возможного инсульта после перенесенного коронавируса. Видеозапись, на которой видно, как глава государства с трудом спускается по лестнице после передачи «Большой разговор с президентом», опубликовали в Telegram-канале NEXTA Live.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах записи Лукашенко с трудом идет в сторону лестницы от своего кресла, а потом медленно спускается по ней, с трудом переставляя ноги со ступеньки на ступеньку. Из толпы ему кричат «Браво», на что президент отвечает: «Спасибо!».

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в июле 2020 года заявил, что перенес коронавирус «на ногах» и без симптомов. После этого СМИ начали замечать странности в поведении и внешности лидера страны и в сети поползли слухи о болезни президента.