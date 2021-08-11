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Пенсионеры начали получать выплаты по 10 тысяч рублей

Лера Букина
50 минут назад

В августе пенсионерам начали направлять единовременную выплату в размере до 10 тысяч рублей. Для этого требуется трудовой стаж от 12 лет и пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), пояснили в Пенсионном фонде России.

Пенсионеры начали получать выплаты по 10 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

«Единовременную выплату средств пенсионных накоплений могут получить граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии», — говорится на официальном сайте ПФР.

На единовременную выплату могут претендовать мужчины 1953—1966 годов рождения и женщины 1957—1966 годов рождения. Важным условием является отчисление с 2002 по 2004 год денежных средств на накопительную часть пенсии. Начислять выплаты стали 1 августа. Что касается точных сроков перечисления средств, то они зависят от региона.

В России появится социальное казначейство, благодаря которому будет упрощен порядок получения выплат и социальных пособий. Оно также позволить властям сэкономить 142,5 млрд рублей.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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