Пенсионеры начали получать выплаты по 10 тысяч рублей

В августе пенсионерам начали направлять единовременную выплату в размере до 10 тысяч рублей. Для этого требуется трудовой стаж от 12 лет и пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), пояснили в Пенсионном фонде России.
«Единовременную выплату средств пенсионных накоплений могут получить граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии», — говорится на официальном сайте ПФР.
На единовременную выплату могут претендовать мужчины 1953—1966 годов рождения и женщины 1957—1966 годов рождения. Важным условием является отчисление с 2002 по 2004 год денежных средств на накопительную часть пенсии. Начислять выплаты стали 1 августа. Что касается точных сроков перечисления средств, то они зависят от региона.
В России появится социальное казначейство, благодаря которому будет упрощен порядок получения выплат и социальных пособий. Оно также позволить властям сэкономить 142,5 млрд рублей.