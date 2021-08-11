Отели Египта снизят цены до минимума

Власти Египта с 1 ноября планируют ввести минимальные цены на размещение в четырёх- и пятизвёздочных отелях. Это позволит привлечь в страну как можно большее количество отдыхающих, пишет РБК.

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Так, ночь в пятизвёздочном отеле обойдется в $40, в четырёхзвёздочном — $28.

«Благодаря этому будет устранена нелегальная конкуренция между отельерами, которые уменьшают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший уровень сервиса», — заявил министр туризма Халед аль-Анани.

Кроме этого, в правительстве страны разрабатывают и другие меры поддержки туристической отрасли, помогая ей восстановиться после пандемии коронавируса. Отраслевым компаниям предоставят льготы, такие, как сокращение стоимости обслуживания лайнеров в аэропорту до 50%. Введены скидки на авиатопливо, их продлили до апреля следующего года. В эту программу также включат и российские авиакомпании.

Еще власти Египта планируют запуск внутренних рейсов между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными у отдыхающих достопримечательностями. Как отметил министр, авиабилет туда-обратно будет стоить $99. Аль-Анани подчеркнул, что цель этих программ — привлечение как можно большего количества зарубежных туристов.