Отели Египта снизят цены до минимума

Власти Египта с 1 ноября планируют ввести минимальные цены на размещение в четырёх- и пятизвёздочных отелях. Это позволит привлечь в страну как можно большее количество отдыхающих, пишет РБК.
Так, ночь в пятизвёздочном отеле обойдется в $40, в четырёхзвёздочном — $28.
«Благодаря этому будет устранена нелегальная конкуренция между отельерами, которые уменьшают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший уровень сервиса», — заявил министр туризма Халед аль-Анани.
Кроме этого, в правительстве страны разрабатывают и другие меры поддержки туристической отрасли, помогая ей восстановиться после пандемии коронавируса. Отраслевым компаниям предоставят льготы, такие, как сокращение стоимости обслуживания лайнеров в аэропорту до 50%. Введены скидки на авиатопливо, их продлили до апреля следующего года. В эту программу также включат и российские авиакомпании.
Еще власти Египта планируют запуск внутренних рейсов между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными у отдыхающих достопримечательностями. Как отметил министр, авиабилет туда-обратно будет стоить $99. Аль-Анани подчеркнул, что цель этих программ — привлечение как можно большего количества зарубежных туристов.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость тура на семь дней на курортах Египта равняется 60 тысяч рублей на двоих. Цена указана на полный пакет услуг.