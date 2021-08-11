Как увеличить накопительную пенсию

В августе пенсионерам начали направлять единовременную выплату в размере до 10 тысяч рублей. Для этого требуется трудовой стаж от 12 лет и пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказали специалисты отделения Пенсионного фонда России по Чеченской республике, если воспользоваться пенсионными накоплениями позже положенного срока, то можно получить большую сумму.

Видео дня

Накопительная пенсия формируется у россиян 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 года выбор был сделан в ее пользу. Пенсионные накопления также полагаются мужчинам 1953-1966 года рождения и женщинам 1957-1966 года рождения - в пользу них в период с 2002 по 2004 гг. включительно должны были уплачиваться страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти отчисления прекратились в связи с изменениями законов.

У россиян 1966 года рождения и старше формирование пенсионных накоплений должно происходить только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений и перечисления средств материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию.

Что касается размера накопительной пенсии, то он определяется исходя из суммы средств пенсионных накоплений, которые учтены в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, по состоянию на день, с которого ему назначили накопительную пенсию. Сумму накопительной пенсии рассчитывают исходя из ожидаемого периода выплаты. Для расчета ежемесячного размера выплаты необходимо общий размер пенсионных накоплений разделить на 264 месяца (это установленный период в 2021 году).

Сумма накопительной пенсии будет выше при обращении за назначением пенсии позднее приобретения права на указанную пенсию. Например, если обратиться за назначением пенсии на три года позднее, то размер пенсионных накоплений будет делиться уже на 216 месяцев.