ПФР назвал условия для досрочной «северной» пенсии

Россияне, у которых есть необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, могут рассчитывать на досрочную пенсию. Об этом заявили в отделении Пенсионного фонда России по Калининградской области.

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Досрочную пенсию в таком случае назначают на пять лет раньше общего пенсионного возраста. Однако существуют определенные условия.

«Минимальное количество лет северного стажа для досрочного назначения пенсии не поменялось и составляет 15 календарных лет работы в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в приравненных к ним местностях. Требования по общему страховому стажу также сохранились и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин», – указали в ПФР.

Также досрочную пенсию могут назначить, если гражданин проработал в районах Крайнего Севера не меньше 7,5 лет. В таком случае общеустановленный пенсионный возраст снизят на четыре месяца за каждый год работы в этих районах.

Кроме того, в ПФР заявили, что женщины, у которых есть два ребенка и 12-летний стаж работы на Крайнем Севере (или 17 лет в приравненных к ним местностях), могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет.