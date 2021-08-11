ПФР назвал условия для досрочной «северной» пенсии

Россияне, у которых есть необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, могут рассчитывать на досрочную пенсию. Об этом заявили в отделении Пенсионного фонда России по Калининградской области.
Досрочную пенсию в таком случае назначают на пять лет раньше общего пенсионного возраста. Однако существуют определенные условия.
«Минимальное количество лет северного стажа для досрочного назначения пенсии не поменялось и составляет 15 календарных лет работы в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в приравненных к ним местностях. Требования по общему страховому стажу также сохранились и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин», – указали в ПФР.
Также досрочную пенсию могут назначить, если гражданин проработал в районах Крайнего Севера не меньше 7,5 лет. В таком случае общеустановленный пенсионный возраст снизят на четыре месяца за каждый год работы в этих районах.
Кроме того, в ПФР заявили, что женщины, у которых есть два ребенка и 12-летний стаж работы на Крайнем Севере (или 17 лет в приравненных к ним местностях), могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет.
«Справедливая Россия» обратилась в кабмин с просьбой осведомить о сроках индексации пенсий работающим пенсионерам. Запрос составлен на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента. Как выяснилось, к депутатам обращается много работающих пенсионеров, которые жалуются на то, что им не индексируют пенсии. По словам автора запроса, это - нарушение положения об обязательности осуществления индексации в соответствии с частью 6 статьи 75 Конституции РФ.