Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию в 45 тысяч рублей за победу в конкурсе мобильных репортеров на ЧГТРК «Грозный». Министр республики по национально политике, внешним связам, печати и информации Ахмед Дудаев уже вручил ее Кадырову «за качественный контент» и «активное содействие» в освещении событий, происходящих в регионе.