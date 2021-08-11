Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Кадыров выиграл в конкурсе мобильных репортеров 45 тыс. рублей за видео с попугаем

Елена Прошина
1 час назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию в 45 тысяч рублей за победу в конкурсе мобильных репортеров на ЧГТРК «Грозный». Министр республики по национально политике, внешним связам, печати и информации Ахмед Дудаев уже вручил ее Кадырову «за качественный контент» и «активное содействие» в освещении событий, происходящих в регионе.

Ранее на ЧГТРК «Грозный» объявили конкурс за лучшего репортера. Кадыров не раз выступал в качестве мобильного репортера и присылал эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, «зачастую снятые в экстремальных условиях».

«В ходе прямого эфира Рамзан Кадыров снимал на камеру мобильного телефона репортаж, комментируя окружающую его обстановку», – сообщили на сайте телерадиокомпании.

data-quiz-id="1a3d7de7-b14d-4e05-a042-44a27d8bf343"
data-quiz-widget="Universal"
data-quiz-color="#315efb"
data-quiz-theme="rambler-news"
style="max-width: 500px;" >

src="https://quiz.rambler.ru/widget/sdk.js"
async="async">

2021
  • Мобильная версия
  • Вернуться в старый дизайн
  • О проекте
  • Редакционная политика
  • Реклама
  • Помощь
  • Вакансии
  • Пользовательское соглашение
    • vkontaktefacebooktwitterodnoklassniki
    instagramyoutubetelegramrss