Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию в 45 тысяч рублей за победу в конкурсе мобильных репортеров на ЧГТРК «Грозный». Министр республики по национально политике, внешним связам, печати и информации Ахмед Дудаев уже вручил ее Кадырову «за качественный контент» и «активное содействие» в освещении событий, происходящих в регионе.
Ранее на ЧГТРК «Грозный» объявили конкурс за лучшего репортера. Кадыров не раз выступал в качестве мобильного репортера и присылал эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, «зачастую снятые в экстремальных условиях».
«В ходе прямого эфира Рамзан Кадыров снимал на камеру мобильного телефона репортаж, комментируя окружающую его обстановку», – сообщили на сайте телерадиокомпании.